إطلالة ساحرة لـ كريستينا بيشكوفا في مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت ولاية تيلا نجانا الهندية انطلاق فعاليات النسخة السابعة والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم، حيث كان لملكة جمال العالم لعام 2024، كريستينا بيشكوفا، حضور لافت ومميز في حفل الافتتاح.

أطلت "كريستينا" بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي البراق، مزينا بتطريزات لامعة أضفت عليه فخامة وأناقة.

تميز تصميم الفستان بقصة الكب الأنيقة التي أبرزت جمالها ورشاقتها.

كما اعتمدت "كريستينا" مكياجا ناعما، تناغم بشكل مثالي مع لون بشرتها، واختارت أحمر شفاه بدرجات النيود الرقيقة التي زادت من جاذبيتها الطبيعية.

كما فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة طبيعية.