سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض

كتب- محمد فتحي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر يُناهز 78 عاما، بعد معاناة مع المرض.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني الراحلة في بيان، إذ جاء فيه: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناةٍ مع المرض، إثر مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني والإنساني".

وتابع البيان: "لقد كانت رمزًا من رموز الدراما الخليجية، وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال".

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد، الملقبة بسيدة الشاشة الخليجية، من أبرز مؤسسي الدراما الخليجية.