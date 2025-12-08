7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها

هنا شيحة بإطلالة جذابة في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

كالأميرات.. نيللي كريم تخطف الأنظار في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالات النجمات في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"

ياسمين صبري

أوضح ناقد الموضة اللبناني أن فستان الفنانة ياسمين صبري لم يكن موفقا، مشيرا إلى أنها سبق وأن ارتدت فساتين أجمل بكثير، كما أشار إلى أن المجوهرات لم تتماشي مع لون الفستان، رغم محاولتها تقديم إطلالة مختلفة، لكنه رأى أن التجربة لم تنجح.

وأضاف أن المكياج وتسريحة الشعر كانا موفقين، رغم أن تسريحة الشعر نفسها لم تتغير منذ فترة طويلة، ومنح الإطلالة تقييم 6.5 من 10.

هنا الزاهد

رغم تشابه إطلالتها مع ما ارتدته سابقا، أكد ناقد الموضة اللبناني أن الفستان كان أنيقا وراقيا، مشيدا بتنسيقها ومكياجها وتسريحة شعرها، ولفت إلى جمال لون شعرها الجديد، ومنح الإطلالة تقييم 8.75 من 10.

أسيل عمران

أشاد إيلي بلون بشرة أسيل عمران ومكياجها وتسريحة شعرها، ورأى أن تصميم الفستان ولونه مناسبان لها، لكنه لم يفضل الجزء العلوي من الفستان.

كما أشار إلى أن الحقيبة السوداء لم تتناسب مع الإطلالة، ومنحها تقييم 6 من 10.

نور الغندور

وصف حنا إطلالة نور الغندور بأنها تشبه ملابس النوم، لكنه أشاد بأنها جاءت مختلفة عن الفساتين اللامعة المتشابهة التي نراها عادة على السجادة الحمراء.

وأشار إلى أن الأكمام كانت بحاجة لتعديل، وأشاد بالمكياج، بينما لم يكن الشعر موفقا بالكامل، ومنح الإطلالة تقييم 7 من 10.

رهف الحربي

أما عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، أوضح أن إطلالتها من أجمل الإطلالات بالمهرجان، مشيدا بالفستان الأزرق الملكي المخملي الذي وصفه بالملائم جدا لها.

وأشاد بتصميم الفستان وتناسق القماش مع اللون، كما أثنى على تنسيق العقد والمكياج، ومنح الإطلالة تقييم 9 من 10.

اقرأ أيضا:

إطلالة ملكية.. ليلى علوي تخطف الأضواء في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

"بمكياج قوي وعيون سموكي".. مرام علي تتألق في مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بإطلالة بيضاء في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

حصاد 2025.. إطلالات البلوجرز وعارضات الأزياء التي خطفت الأنظار

"إطلالة راقية".. هكذا ظهرت جيسيكا ألبا خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر