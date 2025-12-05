كتبت- أسماء مرسي:

لفت نجوم الفن الأنظار بإطلالاتهم خلال افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث حرصوا على الظهور بأسلوب أنيق وكلاسيكي على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أبرز إطلالات نجوم الفن الرجال في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

حسن الرداد

ظهر الفنان حسن الرداد بإطلالة أنيقة اعتمد فيها بدلة كلاسيكية باللون الأسود، نسق معها قميصا أبيض ورابطة عنق سوداء.

محمد سامي

أما المخرج محمد سامي، اختار بدوره إطلالة كلاسيكية، مرتديًا بدلة سوداء مع قميص أبيض.

محمد فراج

وخطف الفنان محمد فراج الأنظار بـ"لوك" متكامل باللون الأسود، إذ ارتدى بدلة سوداء نسق معها قميصا وحذاء بنفس اللون، ليظهر بإطلالة جذابة.

أمير المصري

كما تألق الفنان أمير المصري بإطلالة كلاسيكية راقية، مرتديا بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ماجد المصري

وأطل النجم ماجد المصري ببدلة رسمية باللون الأسود، أكملها بقميص أبيض وحذاء أسود، ليظهر بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة.