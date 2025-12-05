استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات جذابة وراقية.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز إطلالات الكابلز على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

بسنت شوقي وفراج

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، واخترات تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أما الفنان محمد فراج ارتدى بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله تي شيرت وبنطلون بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل باللون البنفسجي بقصة الكب مصنوعا من خامة الساتان، ونسقت معه "شال" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع اللوك كلاتش فضي، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وارتدى زوجها الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

مي عمر ومحمد سامي

أطلت مي بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ماجد المصري وزوجته

ارتدى ماجد بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ظهرت بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي.

أروى جودة وزوجها

وأطلت الفنانة أروى بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بشكل يتناسب مع إطلالتها، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وارتدى زوجها بدلة بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص وبنطلون باللون الأسود.