إعلان

مي عمر تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات الكابلز في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 05/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الكابلز
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة وزوجها 2
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة وزوجها 76
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة وزوجها
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة وزوجها 4
  • عرض 18 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر12
  • عرض 18 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر65
  • عرض 18 صورة
    الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل باللون البنفسجي بقصة الكب مصنوعا من خامة الساتان
  • عرض 18 صورة
    إيمي سمير غانم 1
  • عرض 18 صورة
    إيمي سمير غانم
  • عرض 18 صورة
    بسنت شوقي وفراج 1
  • عرض 18 صورة
    بسنت شوقي وفراج
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    ماجد المصري وزوجته 2
  • عرض 18 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة وزوجها 6
  • عرض 18 صورة
    مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات جذابة وراقية.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز إطلالات الكابلز على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

بسنت شوقي وفراج

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، واخترات تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أما الفنان محمد فراج ارتدى بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله تي شيرت وبنطلون بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل باللون البنفسجي بقصة الكب مصنوعا من خامة الساتان، ونسقت معه "شال" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع اللوك كلاتش فضي، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وارتدى زوجها الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

مي عمر ومحمد سامي

أطلت مي بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ماجد المصري وزوجته

ارتدى ماجد بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ظهرت بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي.

أروى جودة وزوجها

وأطلت الفنانة أروى بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بشكل يتناسب مع إطلالتها، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وارتدى زوجها بدلة بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص وبنطلون باللون الأسود.

مي عمر مهرجان البحر الأحمر بسنت شوقي محمد فراج إيمي سمير غانم حسن الرداد محمد سامي ماجد المصري أروى جودة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر