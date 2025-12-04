إعلان

أناقة وجاذبية.. بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

07:48 م 04/12/2025
    بسنت فراج رفقة زوجها الفنان محمد فراج
    الفنانة بسنت فراج رفقة زوجها
    بسنت فراج

ظهرت الفنانة بسنت فراج رفقة زوجها الفنان محمد فراج بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، جعلتهما كما يقال في الأمثال الشعبية "فولة واتقسمت نصين"، بسبب تناغنهما في المظهر، خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت بسنت بفستان طويل باللون الأحمر مصنوع من الشيفون وبقصة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأخنر الناري.

واختارت بسنت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من ساعة يد وخاتم وحلق.

بسنت شوقي ومحمد فراج بسنت شوقي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

