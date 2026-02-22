إعلان

3 حالات تستوجب التغيير الفوري لعداد الكهرباء القديم

كتب : محمد صلاح

03:01 م 22/02/2026

عداد الكهرباء القديم

قال قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه إذا كان لديك عداد كهرباء قديم "ميكانيكي"، يجب عليك المبادرة باستبدال عداد مسبق الدفع "أبو كارت" به؛ لتفادي الغرامات أو رفع العداد في حالات الأعطال أو تأخر السداد.

تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء

وأشار قسم العدادات في هندسة كهرباء التحرير، عبر منشور على "فيسبوك"، إلى أن استبدال العداد القديم يكون عبر تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، مرفقًا بصورة البطاقة وعقد الملكية، وسداد الرسوم "يمكنك تقسيط المديونية، وثمن العداد الجديد".

الإجراءات والخطوات

- تقديم طلب الاستبدال: التوجه لشركة توزيع الكهرباء أو استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لإجراء المعاينة واستبدال العداد.

المستندات المطلوبة لاستبدال العداد القديم

حدد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير المستندات المطلوبة لاستبدال العداد القديم؛ كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية "أو عقد الإيجار".

- آخر فاتورة كهرباء.

- سداد الرسوم: دفع رسوم فحص العداد القديم نحو 195 جنيهًا، وتكلفة العداد الجديد.

- التسوية المالية: تقوم الشركة بعمل تسوية عن أية مديونيات أو تراكمات مالية سابقة قبل تركيب العداد الجديد.

حالات تستوجب التغيير الفوري للعداد

وكشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير عن 3 حالات تستوجب التغيير الفوري لعداد القديم كالتالي:

- إذا توقف العداد عن العمل أو حدث عطل فيه.

-عند وجود تلاعب أو كسر في أختام العداد.

- في حال تأخر سداد الفواتير لفترة طويلة.

