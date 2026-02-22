لقي صيدلي مصرعه بعد انقلاب سيارته الملاكي داخل مياه ترعة الفاروقية بدائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة داخل الترعة ووجود حالة غرق.

وأفادت التحريات بأن سيارة الملاكي سقطت في مياه الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشالها، فيما تكثفت أعمال البحث عن قائد السيارة، وتم استخراج جثته.

وتبين أن المتوفى يدعى أبشواي ث، 38 عامًا، صيدلي، مقيم دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، ويعمل بإحدى الصيدليات بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، وذلك أثناء توجهه إلى عمله.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.