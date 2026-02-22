إعلان

أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني للاحتجاج على الغارات الجوية

كتب : مصراوي

03:30 م 22/02/2026

وزارة الخارجية الأفغانية

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، أنها استدعت السفير الباكستاني للاحتجاج على الغارات الجوية.

وأدانت الوزارة الغارات بوصفها انتهاك للمجال الجوي لأفغانستان، محذرة من أن باكستان ستتحمل المسؤولية عن أي عواقب.

وكانت وسائل إعلام رسمية باكستانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين محليين ، أن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل 18 مدنيا، من بينهم أطفال وإصابة ستة آخرين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، في منشور عبر منصة إكس، أن الجيش نفذ عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية استهدفت سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضًا باسم تحريك طالبان باكستان، إلى جانب جماعات متحالفة معها.

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني، أن العمليات شملت كذلك استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية.

وزارة الخارجية الأفغانية السفير الباكستاني الغارات الجوية

