تأييد الحكم بالسجن 15 عامًا لقاتل زوجته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:24 م 22/02/2026

ارشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر بالسجن 15 عامًا على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة، بمركز دمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، كارم محمود رزق، حسين عادل محمد، وذلك بعد أن قررت المحكمة بجلسة 27 يناير حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت في 15 أكتوبر الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا على المتهم، لاتهامه بقتل زوجته داخل منزل الزوجية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بقرية الشوكة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، إثر اعتدائه عليها بالضرب على خلفية خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

محكمة مستأنف دمنهور البحيرة قرية الشوكة خلافات أسرية

