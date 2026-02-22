إعلان

نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:57 م 22/02/2026

أصيب الطفل مازن محمد، المقيم في منطقة الشدية بمدينة بنها، بحروق بالغة نتيجة حادث مؤلم أثناء خروجه لشراء السحور.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى اصطدام شاب يقود دراجة نارية بالطفل أثناء سيره في الطريق، ما تسبب بسقوطه أرضًا. وفي لحظة الحادث، انسكبت عليه طاسة زيت مغلي من أحد محال الفول والطعمية القريبة، ما أدى لإصابته بحروق شديدة.

الإجراءات الطبية

نُقل الطفل على الفور إلى مستشفى الأميري ببنها لتلقي الإسعافات الأولية، ونظرًا لخطورة إصاباته، جرى تحويله إلى مستشفى متخصص بمدينة العبور لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.

حروق الأطفال بنها دراجة نارية مستشفى الأميري مازن محمد منطقة الشدية

