إعلان

"طاقة النواب" توافق نهائيًّا على تعديلات "تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية"

كتب : نشأت حمدي

03:34 م 22/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

أهمية التعديلات

تستهدف التعديلات التشريعية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كل المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

استثناءات من الرسوم

جاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات المهمة؛ على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أية زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية؛ بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباءً مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.

رسالة طمأنة للمواطنين

أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أية زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

رئيس "الرقابة النووية" يستعرض تفاصيل تعديل "تنظيم الأشعة النووية" أمام "النواب"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الطاقة الذرية الأشعة النووية تنظيم الأنشطة النووية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
أخبار وتقارير

حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
أخبار المحافظات

نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
"الست موناليزا" يتصدر قائمة "شاهد" و"رامز ليفل الوحش" في آخر القائمة
دراما و تليفزيون

"الست موناليزا" يتصدر قائمة "شاهد" و"رامز ليفل الوحش" في آخر القائمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟