الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

02:41 م 22/02/2026

سعر الدولار

سجل سعر الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي ليعزز مكاسبه، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.73 جنيهًا للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

