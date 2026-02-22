وكالات

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن رؤية استراتيجية تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة من التحالفات الدولية لمواجهة ما وصفها بالمحاور الراديكالية التي تشكل تهديداً للمنطقة والعالم.

وأكد نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أن حكومته تعمل حالياً على تشكيل محور جديد يجمع الدول التي ترى الواقع والتحديات من منظور واحد، وذلك في مواجهة المحور الشيعي الذي وصفه بالمنهار والمحور السني الراديكالي الذي بدأ يتشكل في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن هذا المحور الجديد يتجاوز الحدود الإقليمية ليضم قوى دولية وازنة مثل الهند ودولاً متوسطية منها قبرص واليونان، بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية والإفريقية التي تشترك في الرؤية ذاتها.

وشدد نتنياهو على أن الهدف الجوهري من هذه التحركات هو بناء جبهة صلبة قادرة على التعامل مع الواقع الجيوسياسي المتغير، وضمان استقرار المنطقة من خلال تنسيق أمني وسياسي واسع النطاق يجمع هذه الأطراف تحت مظلة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات بأسلوب موحد.