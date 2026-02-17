خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة والمتنوعة خلال حضورهن حفل غداء المرشحين لجوائز الأوسكار 2026 في فندق بيفرلي هيلتون، لكن بعض الإطلالات كانت غير موفقة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسوأ إطلالات نجمات الفن في الحفل، وفقا لـ "فوج".

روز بيرن



أطلت الممثلة الأسترالية روز بيرن بـ توب باللون البني ونسقت معه بنطلون باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

إيمي ماديجان



ظهرت الممثلة الأمريكية إيمي ماديجان ببدلة باللون المينت جرين ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجا إبسدوتر



ارتدت الممثلة النرويجية إنجا إبسدوتر بدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص وحذاء باللون الأوف وايت، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كلوي تشاو



تألقت المخرجة الصينية كلوي تشاو بفستان طويل باللون الأسود يتميز بأنه شفاف من الأسفل، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

تيانا تايلور



ارتدت المغنية الأمريكية تيانا تايلور فستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد من الأعلى والشيفون من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا.

كيت هدسون

أطلت الممثلة الأمريكية كيت هدسون بفستان طويل "كت" باللون الأحمر مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر وقفازات وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

إيما ستون



ظهرت الممثلة الأمريكية إيما ستون بفستان بليزر قصير باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

