أحالت نيابة غرب الكلية في الإسكندرية ربة منزل و3 عاطلين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمتهم في واقعة قتل وسرقة مواطن بعد اقتحام الشقة سكنه بمنطقة مينا البصل.

العثور على جثة مكبلة الأيدي

ووفقًا لقرار الإحالة، تعود الواقعة التي تحمل رقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغًا بوجود جثة شخص مكبلة وبها عدة إصابات.

كشفت التحريات والتحقيقات وجود علاقة عاطفية بين "هـ.ع.أ" ربة منزل، وجارها في المسكن المجني عليه "ح.م.ع" وكان يقدم لها إعانات مالية وطلب منها الزواج قبل الواقعة.

3 شركاء في جريمة قتل

وتبين أن المذكورة أخبرت المتهمين الثلاثة الآخرين وهم كل من "ع.ع.م" عاطل مقيم مينا البصل و "م.م.ر" عاطل، مقيم أبو حمص البحيرة و"م.ع.أ" عاطل، مقيم أبو حمص البحيرة، بوجود مبالغ مالية لدى المتهم بمسكنه.

وخططت السيدة وشركائها الثلاثة لسرقة المجني عليه وأعدوا العدة لذلك وتقاسموا الأدوار، حيث راقبت المتهمة الأولى الشقة والطريق وتوجه المتهم الثالث بمفرده لمسكن المجني عليه مدعيا كونه ممثلًا عن إحدى الجمعيات الخيرية، ساعيًا للاستيلاء على مفتاح الوحدة السكنية إلا أنه فشل.

القبض على المتهمين بقتل مواطن

وبحسب التحقيقات عاد المتهمين لتنسيق أدوارهم ليقتحم المتهم الثاني والثالث الوحدة السكنية وانهالوا على المجني عليه ضربًا مستغلين ضعفه ووحدته، وقرروا إنهاء حياته حتى لا يفتضح أمرهم.

وكبل المتهمين يديه وقدميه وكمموا فاهه بأدوات فأطبقا عليه كتما حتى فاضت روحه وسرقوا مبلغ مالي قدره 46 ألف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين قبل أن يلقى القبض عليهم.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.