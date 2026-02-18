إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على "أنشطة معادية لطهران"

أعلنت إيران أنها استدعت السفير الألماني المعين لديها احتجاجا على ما أسمته "أنشطة معادية لإيران" في ألمانيا ومواقف "هدامة" لسياسيين ألمان.

وبحسب بيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، جرى خلال محادثة في وزارة الخارجية بطهران إبلاغ السفير أكسل ديتمان باحتجاج الحكومة الإيرانية، ولم يُعلن موعد عقد اللقاء، كما لم يصدر بعد تعليق من وزارة الخارجية الألمانية.

ويرجح أن تكون الخلفية الرئيسية لذلك هي التظاهرة الكبرى ضد القيادة الإيرانية التي شارك فيها نحو 250 ألف شخص يوم السبت الماضي في ميونخ، وهو أكبر عدد يسجل في مظاهرة بشأن إيران في ألمانيا حتى الآن، فيما أبدى عدد من الساسة الألمان تضامنهم مع حركة الاحتجاج، من بينهم ماري أجنس شتراك من الحزب الديمقراطي الحر، والسياسي المختص بالشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت.

وكان رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979 ويعيش في المنفى منذ عقود، قد دعا إلى هذه المظاهرة في ميونخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ويعد رضا بهلوي في الوقت الراهن أحد أبرز شخصيات المعارضة في الخارج.

وفي مطلع يناير الماضي، قمعت الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجاجات واسعة في البلاد، وبحسب شبكة الناشطين الحقوقية "هرانا"، لقي أكثر من 7 آلاف شخص حتفهم خلال ذلك. كما وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات حادة إلى القيادة الإيرانية.