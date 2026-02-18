إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

09:39 ص 18/02/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
