ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:32 ص 18/02/2026

أسعار الدواجن

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.66 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 98.58 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.52 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ الدواجن البيضاء

