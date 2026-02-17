بـ الأوف شولدر.. وئام مجدي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة
كتب : شيماء مرسي
-
-
-
-
تألقت الفنانة وئام مجدي بإطلالة لافتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ظهرت وئام بـ بلوزة باللون البيبي بلو بصيحة الأوف شولدر ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.
وبحسب "فوج"، اللون البيبي بلو يمنح إشراقة طبيعية ويبرز ملامح الوجه بلطف دون مبالغة، ويمكن تنسيقه مع اللون الأبيض والرمادي والبيج وأيضا الألوان الداكنة.
واعتمدت وئام مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
وتركت وئام خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وحلق.