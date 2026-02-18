إعلان

آلة حادة وحبل مشنقة.. العثور على طفل جثة هامدة وابن عمه يصارع الموت بأسيوط

كتب : مصراوي

10:24 ص 18/02/2026

جثة طفل - أرشيفية

تكثّف مباحث مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل، وإصابة ابن عمه بآثار شنق وتعدٍّ باستخدام آلة حادة، وذلك شرق ترعة الصرف الشهابية بقرية بني محمد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بني محمد الشهابية بالعثور على جثة طفل، وإصابة آخر بالقرب من ترعة الصرف الشهابية.

انتقلت الأجهزة الأمنية يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبيّن أن الجثة لطفل يُدعى "فارس. هـ. م" يبلغ من العمر 12 عامًا، فيما أُصيب ابن عمه "شادي. أ. م" (15 عامًا)، حيث جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي، لتلقي المصاب الإسعافات اللازمة، وإيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأمر اللواء وائل نصار بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وقيادة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، لكشف ملابسات الواقعة من خلال تكثيف أعمال التحري، وسماع أقوال الشهود، وجمع الأدلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

العثور على جثة طفل أسيوط مركز شرطة أبنوب

