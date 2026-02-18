تأجيل ثان لمحاكمة مادورو في نيويورك بسبب عقبات لوجستية



وكالات

أفادت قناة "يونيفزيون نوتيسياس" بتأجيل الجلسة الثانية في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك من 17 مارس إلى 26 مارس لأسباب لوجستية.

ووفقًا ليونيفزيون نوتيسياس، تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب من فريق الدفاع عن مادورو، حيث استند الادعاء إلى مشاكل تتعلق بالجدولة واللوجستيات.

وفي نهاية المطاف، اتفق الطرفان على إعادة تحديد موعد الجلسة.

وأفادت القناة التلفزيونية، أن "الجلسة الثانية ستُعقد في 26 مارس 2026، في محكمة فيدرالية بنيويورك؛ بعد أن كانت مقررة سابقًا في 17 مارس".

في يناير، أُعلن أن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت مقررة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 مارس (11:00 صباحًا بتوقيت نيويورك).

في 3 يناير الماضي، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية مباغتة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وفقاً للمزاعم الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.