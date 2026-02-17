إعلان

سارة سلامة تتألق بإطلالة شتوية ناعمة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:37 م 17/02/2026
    سارة سلامة (1)
    سارة سلامة (4)
    سارة سلامة (2)
    سارة سلامة (5)
    سارة سلامة (6)
    سارة سلامة (7)

ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة شتوية ناعمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت سارة جاكيت طويل باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها توب وبنطلون واسع باللون البني الفاتح.

وفقا لـ "gallucks"، اللون الأسود يساعد على إبراز القوام بشكل متناسق يعطي مظهرا بالنحافة، كما يعد خيارا مثاليا للإطلالات اليومية والسفرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت سارة أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الشتوية.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وساعة يد وحلق وسلسلة.

ونسقت سارة مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.

