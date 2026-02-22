تنظيم داعش يُعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري



وكالات

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق سوريا، في الوقت الذي أشار فيه التنظيم المتشدد إلى ما وصفه بمرحلة جديدة من العمليات ضد قيادة البلاد.

قال التنظيم المتشدد في بيان، إنه استهدفت فردا من النظام السوري في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور باستخدام مسدس، وهاجم 2 آخرين من أفراد الجيش بالرشاشات في مدينة الرقة الشمالية.

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قُتلا السبت على يد مهاجمين مجهولين، إذ ذكر مصدر عسكري، أن الجندي ينتمي إلى الفرقة 42 في الجيش.

تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد حاد من قبل تنظيم داعش ضد القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وأصدر تنظيم داعش مساء السبت بيانا مسجلا صادرا عن المتحدث باسمه أبو حذيفة الأنصاري، قال فيه: "إن سوريا انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي".

قال التنظيم، إنه بدأ مرحلة جديدة من العمليات في سوريا، ووصف الشرع أنه حارس التحالف العالمي وتعهد بأن مصيره لن يختلف عن مصير الأسد.

كان الشرع قد وقع على انضمام سوريا إلى التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش خلال زيارة إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، إذ التقى بالرئيس دونالد ترامب.

تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد يومين من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم آخر في دير الزور أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وإصابة آخر.

وخلال الساعات القليلة الماضية، دعت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات داعمه لتنظيم داعش على تليجرام إلى تكثيف الهجمات باستخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية.

ونفذ تنظيم داعش 6 هجمات ضد أهداف تابعة للحكومة السورية منذ سقوط الأسد.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، أنه جرى استهداف الشرع و2 من كبار وزراء الحكومة في 5 محاولات اغتيال فاشلة من قبل التنظيم المتشدد، وفقا للغد.