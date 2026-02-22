إعلان

تنظيم داعش يُعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري

كتب : مصراوي

02:10 ص 22/02/2026

تنظيم داعش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق سوريا، في الوقت الذي أشار فيه التنظيم المتشدد إلى ما وصفه بمرحلة جديدة من العمليات ضد قيادة البلاد.

قال التنظيم المتشدد في بيان، إنه استهدفت فردا من النظام السوري في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور باستخدام مسدس، وهاجم 2 آخرين من أفراد الجيش بالرشاشات في مدينة الرقة الشمالية.

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قُتلا السبت على يد مهاجمين مجهولين، إذ ذكر مصدر عسكري، أن الجندي ينتمي إلى الفرقة 42 في الجيش.

تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد حاد من قبل تنظيم داعش ضد القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وأصدر تنظيم داعش مساء السبت بيانا مسجلا صادرا عن المتحدث باسمه أبو حذيفة الأنصاري، قال فيه: "إن سوريا انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي".

قال التنظيم، إنه بدأ مرحلة جديدة من العمليات في سوريا، ووصف الشرع أنه حارس التحالف العالمي وتعهد بأن مصيره لن يختلف عن مصير الأسد.

كان الشرع قد وقع على انضمام سوريا إلى التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش خلال زيارة إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، إذ التقى بالرئيس دونالد ترامب.

تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد يومين من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم آخر في دير الزور أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وإصابة آخر.

وخلال الساعات القليلة الماضية، دعت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات داعمه لتنظيم داعش على تليجرام إلى تكثيف الهجمات باستخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية.

ونفذ تنظيم داعش 6 هجمات ضد أهداف تابعة للحكومة السورية منذ سقوط الأسد.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، أنه جرى استهداف الشرع و2 من كبار وزراء الحكومة في 5 محاولات اغتيال فاشلة من قبل التنظيم المتشدد، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنظيم داعش داعش الجيش السوري شمال سوريا هجوم داعش على الجيش السوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"روايات وتفاصيل صادمة".. القصة الكاملة لاتهامات أحد صناع مسلسل "فخر الدلتا"
دراما و تليفزيون

"روايات وتفاصيل صادمة".. القصة الكاملة لاتهامات أحد صناع مسلسل "فخر الدلتا"
ما هي الأولويات التي حددها رئيس الوزراء للمحافظين؟.. متحدث الوزراء يوضح
أخبار مصر

ما هي الأولويات التي حددها رئيس الوزراء للمحافظين؟.. متحدث الوزراء يوضح

14 دولة ومنظمة عربية إسلامية تدين تصريحات هاكابي التوسعية بالمنطقة
شئون عربية و دولية

14 دولة ومنظمة عربية إسلامية تدين تصريحات هاكابي التوسعية بالمنطقة
لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
شئون عربية و دولية

لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق
مصراوي ستوري

"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان