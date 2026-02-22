شهدت مباريات السبت في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، فوزًا مهمًا لفريق مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل، ليواصل زحفه نحو مطاردة آرسنال في قمة جدول الترتيب.

ومع فوز السيتي، اشتعل الصراع على اعتلاء القمة بعدما قارب مانشستر سيتي من المتصدر آرسنال، خاصة في ظل المباراة القوية التي تنتظر الجانرز مع توتنهام اليوم الأحد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل بثنائية كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. آرسنال، 58 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 56 نقطة.

3. أستون فيلا، 51 نقطة.

4. تشيلسي، 45 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، 45 نقطة.

6. ليفربول، 42 نقطة.

7. برينتفورد، 40 نقطة.

8. بورنموث، 38 نقطة.

9. إيفرتون، 37 نقطة.

10. نيوكاسل يونايتد، 36 نقطة.

11. سندرلاند، 36 نقطة.

12. برايتون، 34 نقطة.

13. فولهام، 34 نقطة.

14. كريستال بالاس، 32 نقطة.

15. ليدز، 31 نقطة.

16. توتنهام، 29 نقطة.

17. نوتينجهام، 27 نقطة.

18. وست هام، 25 نقطة.

19. بيرنلي، 18 نقطة.

20. ولفرهامبتون، 10 نقاط.

