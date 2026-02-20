إعلان

الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح سفارتها في سوريا

كتب : مصراوي

11:29 م 20/02/2026

الولايات المتحدة

( أ ب )

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس عزمها المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وجاء في إخطار وُجّه إلى لجان في الكونجرس خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وحصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، أن وزارة الخارجية تعتزم "تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف محتمل لعمليات السفارة في سوريا".

وأشار الإخطار المؤرخ في 10 فبراير الجاري، إلى أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال 15 يوماً، أي الأسبوع المقبل، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها أو لموعد عودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل دائم.

تدرس الإدارة الأمريكية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديداً بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ووضعت هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس دونالد ترمب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا.

