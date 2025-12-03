خطفت الأنظار بجمالها.. إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال الكون 2025

تألقت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بإطلالة مميزة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت فاطمة مرتدية فستان طويل باللون البيج الفاتح، ومزين بتطريزات لامعة، ونسقت معه "شال" باللون الأوف وايت بصيحة الفرو، ما أضفى على مظهرها لمسة من التألق.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وتعتاد ملكة جمال الكون على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال العصرية.