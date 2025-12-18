إعلان

"فستان أسود وقفازات"... هدى الإتربي تتألق بإطلالة راقية

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 م 18/12/2025
    استكملت هدى الإطلالة بقرطين متدليين لامعين
    هدى مرتدية فستان أنيق باللون الأسود
    الفنانة هدى الإتربي بإطلالة كلاسيكية أنيقة

تألقت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، بقصة ضيقة وملتفة عند الخصر، وبتصميم بأكمام طويلة مصنوعة من قماش شبكي شفاف.

واستكملت هدى الإطلالة بقرطين متدليين لامعين، وقفازات سوداء طويلة متناسقة مع أكمام الفستان الشفافة.

واختارت تسريحة شعر منسدلة وناعمة، مع مكياج بدرجات النيود، ليبرز ملامح الوجه وأحمر شفاه بلون بني.

ووفق "alwaanshop"، فإن اختيار اللون الأسود يدل على القوة والهيبة، وغالبًا ما يرتبط بالسيطرة، ما يمنح مرتديته حضوراً لافتاً وواثقاً.

أما بالنسبة لدلالات القفازات فإنها تدل على الأناقة والأنوثة، وتعتبر القفازات اللمسة النهائية التي ترفع من مستوى أي إطلالة وفق موقع "ELLE ".

