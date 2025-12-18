تألقت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، بقصة ضيقة وملتفة عند الخصر، وبتصميم بأكمام طويلة مصنوعة من قماش شبكي شفاف.

واستكملت هدى الإطلالة بقرطين متدليين لامعين، وقفازات سوداء طويلة متناسقة مع أكمام الفستان الشفافة.

واختارت تسريحة شعر منسدلة وناعمة، مع مكياج بدرجات النيود، ليبرز ملامح الوجه وأحمر شفاه بلون بني.

ووفق "alwaanshop"، فإن اختيار اللون الأسود يدل على القوة والهيبة، وغالبًا ما يرتبط بالسيطرة، ما يمنح مرتديته حضوراً لافتاً وواثقاً.

أما بالنسبة لدلالات القفازات فإنها تدل على الأناقة والأنوثة، وتعتبر القفازات اللمسة النهائية التي ترفع من مستوى أي إطلالة وفق موقع "ELLE ".