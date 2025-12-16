رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعا بأيديولوجية تنظيم داعش



وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على حشد كان يحتفل بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني يبدو أنه مدفوع بأيديولوجية تنظيم داعش.

أضاف ألبانيزي عن إطلاق النار الجماعي الذي نفذه رجل وابنه مساء الأحد وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل: "يبدو أنه كان مدفوعا بأيديولوجية تنظيم داعش".

والأحد، أعلنت الشرطة الأسترالية ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في سيدني، الذي استهدف وقفة احتفالية بعيد الأنوار اليهودي، إلى 15 قتيلًا، مؤكدة أن حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي.

وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، في مؤتمر صحفي: "إنه وبناءً على ملابسات الحادث الذي وقع هذا المساء، أُعلن أن ما جرى يُعدّ حادثًا إرهابيًّا".

وأوضحت الشرطة، أن أكثر من 1000 شخص كانوا يشاركون في الفعالية عند وقوع إطلاق النار، مشيرة إلى أن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا، فيما نُقل 29 آخرون إلى المستشفيات، بينهم اثنان من ضباط الشرطة.

وأضافت أن أحد الجناة تم احتجازه، فيما يرقد الآخر في المستشفى، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على التأكد مما إذا كان هناك منفذ ثالث.

ولفتت إلى العثور على عبوة بدائية الصنع في سيارة أحد مطلقي النار في سيدني، مؤكدة أن التحقيقات في الحادث بدأت، لكنها معقدة.

وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، كريس مينز، إن إطلاق النار الذي وقع عند شاطئ بوندي استهدف اليهود في سيدني.

وأضاف: "خُطِّط هذا الهجوم لاستهداف الجماعة اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد الأنوار حانوكا"، وفقا للغد.