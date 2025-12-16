"إسكان الشيوخ": الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

طالب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. النائب بمجلس الشيوخ عن حماة الوطن، الحكومة بتقديم تقرير التربة وتقرير الجلسات التي تم إجراؤها لاستكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، للتأكد من إمكانية تنفيذ استكمال امتداد الطريق من عدمه.

جاء ذلك ردًا على تعقيب ممثلي الحكومة، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، بصعوبة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، بسبب الطبيعة الصخرية للمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عمرو رشاد أن ملف الطرق شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحققت إنجازات كبيرة هدفت إلى بناء شبكة طرق حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتسهم في ربط المحافظات ببعضها البعض، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية، خاصة في المناطق التي ظلت لسنوات طويلة تعاني العزلة وضعف الخدمات.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطرق، الذي يُعد من أهم الملفات الحيوية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطن المصري، سواء بشكل مباشر من خلال تقليل الحوادث، أو بشكل غير مباشر عبر جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار، من خلال توفير طرق آمنة لنقل الخامات والمنتجات، ودعم التصدير والتسويق والمنافسة.

وقال رئيس اللجنة إن شبكة الطرق في مصر تغيرت تمامًا عما كانت عليه قبل الثورة، حيث تم إضافة العديد من الطرق والمحاور والجسور، بما أسهم في تحقيق قدر أكبر من الراحة والأمان للمواطن المصري، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.