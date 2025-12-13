تألقت النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر 2025 بإطلالات ملكية خطفت الأنظار من اللحظة الأولى، وجاءت الأزياء متنوعة بين الرقي والفخامة، على السجادة الحمراء.

في السطور التالية، نستعرض لكم أبرز الإطلالات الملكية في ختام مهرجان البحر الأحمر:

لبلبة

ظهرت لبلبة بإطلالة ملكية لافتة، حيث ارتدت فستانًا تتوسطه طبقات مموجة من نفس خامته، وأضافت إليه قفازات شفافة متناغمة مع لونه. واعتمدت مكياجًا هادئًا منحها لمسة أنيقة وأبرز ملامحها بأسلوب راقٍ.

يسرا

تألقت يسرا بإطلالة ملكية ساحرة، حيث اختارت فستانًا يشبه القفطان باللون الأحمر الناري، مع رقبة عالية مزينة بعقد فاخر من الألماس، واكتملت الإطلالة بمجوهرات راقية، أبرزها خاتم كبير من الألماس.

أما من الناحية الجمالية، فتركت شعرها منسدلًا بخصلات ويفي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا ركز على أحمر الشفاه الأحمر.

ريا أبي راشد

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد إطلالة ملكية جذابة خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

وارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض، مزينًا بشال على شكل كاب قصير يغطي الكتفين وينسدل برقي على الذراعين، مما أضفى على الإطلالة فخامة ملكية.

أروى جودة

تألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة ملكية فاخرة خلال حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، واختارت فستان سهرة باللون الأوف وايت، مزين بتطريزات بنية على منطقة الصدر على شكل فراشات، مع ذيل طويل يضفي على الإطلالة فخامة ملكية.

