ياسمين صبري ساحرة.. إطلالات النجمات والمشاهير في أبوظبي

كتبت- أسماء مرسي:

شهد سباق الفورمولا 1 في أبوظبي هذا العام حضورا مميزا للنجمات والمشاهير من مختلف المجالات، اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات جذابة تنوعت بين الكاجوال والأنيقة.

في هذا الصدد، إليكم إطلالات النجمات والمشاهير في فعاليات سباق الفورمولا بأبوظبي، وفقا لموقع "harpersbazaar".

ياسمين صبري

اختارت الفنانة ياسمين صبري إطلالة كاجوال راقية، حيث ارتدت تيشرت أبيض نسقته مع بنطلون واسع باللون الزيتي الفاتح، وأضافت حذاء رياضي وحقيبة يد فاخرة باللون الأسود.

ياسمين عبد العزيز

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز ببليزر مخطط باللون الرصاصي، نسقته مع توب بنفس اللون وبنطلون جينز فاتح، وأكملت إطلالتها بمكياج قوي وشعر منسدل بطريقة عفوية على الجانبين، ما منحها إطلالة جذابة وعصرية.

إميلي راتاجكوسكي

عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية الشهيرة، اختارت بدلة أنيقة باللون البيج مع مكياج هادئ بألوان النيود، وشعر منسدل على الجانبين، ونسقت الإطلالة مع نظارة شمسية كلاسيكية أضافت لمسة عصرية.

يمني خوري

خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية خطفت الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت كروب توب أبيض مع جاكيت قصير أسود وبنطلون جينز، وأضافت حقيبة باللون البرجندي ومكياج قوي، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كاتي بيري

المغنية الأمريكية الشهيرة اختارت فستانا قصيرا باللون الأسود بقصة انسيابية، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ونسقت الفستان مع حذاء بنفس اللون، لتبرز بأسلوب أنيق ومميز.

جيسيكا تشاستين

الممثلة والمنتجة الأمريكية ظهرت ببدلة جينز زرقاء مع مكياج ترابي هادئ، وتركته شعرها منسدلا على الجانبين، لتكون إطلالتها مريحة وعصرية في نفس الوقت.

آنا دي أرماس

تألقت الفنانة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب أبيض مع جاكيت قصير من الجلد وبنطلون أسود، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت الإطلالة مع حذاء طويل أسود.