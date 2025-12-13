الأسود يليق بها.. يمني خوري بإطلالة كاجوال

بعد اختيارها ضمن أقوى 25 شخصية مؤثرة عالميا.. أجرأ إطلالات غادة عبد الرازق

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمني خوري، بإطلالة كاجوال مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت يمني مرتدية كروب توب باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون جينز بأرجل واسعة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الأسود وحذاء أبيض، بالإضافة إلى قبعة رأس باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وساعة يد.

ودائما ما تجذب خبيرة التجميل اللبنانية الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال العصرية.