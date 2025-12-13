"فستان أسود شفاف".. 3 صور ومعلومات عن إطلالة ريم سامي

بعد اختيارها ضمن أقوى 25 شخصية مؤثرة عالميا.. أجرأ إطلالات غادة عبد الرازق

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ريم سامي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت ريم فستانا طويلا باللون الأسود من تصميم العلامة التجارية العالمية "راساريو"، بقصة ضيقة على الجسم أبرزت قوامها، وبتفاصيل شفافة من الأسفل مصنوعة من خامة الدانتيل.

واعتمدت على الدرجات الترابية مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف ملاك سامي.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار "معوض" اللبنانية، مكونة من قلادة وحلق، لتضفي لمسة من الفخامة الراقية على اللوك.