ننشر حكم الإدارية العليا بإدراج مرشح بانتخابات النواب في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

نشر "مصراوي" مسودة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في جلسة 10 ديسمبر بشأن الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 قضائية عليا، المقدمين من المرشح وليد شوقي شاكر حامد حسب الله ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة للدائرة الرابعة (طلخا – نبروه) بمحافظة الدقهلية، والمرشح إبراهيم أبو المعاطي السيد الفضالي.

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من وليد شوقي شاكر وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، مع استبعاد المرشح رقم 4 بالكشف، إبراهيم الفضالي، من جولة الإعادة بالدائرة الرابعة.

وجاء في منطوق الحكم، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، قبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء القرار المطعون فيه بشأن إعلان خوض إبراهيم الفضالي جولة الإعادة بالنظام الفردي، مع إدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلاً منه. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.