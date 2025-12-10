إعلان

فستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة ملفتة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

10:25 م 10/12/2025
    الفنانة صبا مبارك
    صبا مبارك بإطلالة ملفتة
    الفنانة صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت صبا فستانا قصيرا مزيج من اللونين الأسود والرصاصي، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم محدد عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الفستان قفازات يد من الجلد باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

صبا مبارك بإطلالة ملفتة مهرجان البحر الأحمر صبا مبارك

