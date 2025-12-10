فستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة ملفتة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت صبا فستانا قصيرا مزيج من اللونين الأسود والرصاصي، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم محدد عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الفستان قفازات يد من الجلد باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.