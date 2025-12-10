إعلان

خطفت الأنظار في البحر الأحمر.. أجمل إطلالات عارضة الأزياء السعودية رهف حربي

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 10/12/2025
    رهف الحربي بالأبيض
    رهف الحربي بإطلالة جذابة
    رهف الحربي بفستان سك
    رهف الحربي بفستان اسود
    رهف الحربي بالأزرق السك
    رهف الحربي بالأسود
    إطلالة رهف الحربي
    رهف الحربي بالزيتي
    رهف الحربي بالأزرق
    رهف الحربي بفستان سك
    بفستان زيتي رهف الحربي تتألق
    رهف الحربي بفستان جذاب
    رهف الحربي بفستان أبيض
    رهف الحربي بالأزرق
    إطلالة رهف الحربي
    رهف الحربي
    رهف الحربي بالفضي
    رهف الحربي بالأبيض
    بفستان أبيض رهف الحربي

خطفت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي الأنظار بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت رهف الحربي بفستان طويل مصنوع من قماش المخمل باللون الأزرق بقصة "الأوف شولدر" وبإكستنشن بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء رامي قاضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "جنا".

واختارت رهف تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الساحرة، بواسطة مصفف الشعر "باتريك ومارسيل".

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجمل إطلالات عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أخضر

ظهرت رهف بفستان طويل باللون الأخضر من قماش المخمل بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان أبيض

ارتدت رهف فستان طويل باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان بستاج

تألقت رهف بفستان طويل باللون البستاج مزود بإكستنشن بنفس اللون وورو باللون الموف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان فضي

اختارت رهف الظهور بفستان طويل باللون الفضي بصيحة "الأوف شولدر" ومزينا بالكامل بتطريزات بنفس اللون، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

فستان أسود

أطلت رهف بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بتطريزات عند منطقة الصدر ونسقت معه جاكيت صغير بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

رهف الحربي إطلالات رهف الحربي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

