فستان جذاب ومكياج هادئ.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالتها
كتب : أسماء مرسي
تألقت الفنانة هند صبري بإطلالة مميزة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ارتدت هند فستانا طويلا باللون البيج، مزينا بتطريزات لامعة بالكامل، وجاء بتصميم أكمام واسعة وشفافة تتدلى بأناقة إلى الخلف.
الفستان من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، وتنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.
واعتمدت مكياجا هادئا وناعما بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل مانويل لوسادا.
واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بواسطة المصففة دينا العويد.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.