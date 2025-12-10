مي عمر بفستان يبرز قوامها- ما سر اللوك؟

جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت مي فستانا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم يبرز قوامها، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق وكلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم.

وفقا لموقع "timesofindia"، يمنح الفستان الأسود لمسة من الرقي والفخامة، كما أن هذا اللون يعمل على إخفاء أي عيوب في الجسم ويمنح مظهرا أكثر رشاقة وانسيابية.

ويمكن تنسيقه مع المجوهرات، الأحذية، الحقائب بسهولة كما فعلت الفنانة مي عمر.