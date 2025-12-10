إعلان

مي عمر بفستان يبرز قوامها- ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

09:01 م 10/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مي عمر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت مي فستانا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم يبرز قوامها، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق وكلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم.

وفقا لموقع "timesofindia"، يمنح الفستان الأسود لمسة من الرقي والفخامة، كما أن هذا اللون يعمل على إخفاء أي عيوب في الجسم ويمنح مظهرا أكثر رشاقة وانسيابية.

ويمكن تنسيقه مع المجوهرات، الأحذية، الحقائب بسهولة كما فعلت الفنانة مي عمر.

مي عمر إطلالة مي عمر إنستجرام مي عمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى