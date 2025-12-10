إعلان

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن نسبة اللحوم في السجق والبرجر

كتب : محمد أبو بكر

09:54 م 10/12/2025

الدكتور مجدي حسن

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن منتجات اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسجق تحمل مخاطر غذائية واضحة حيث لا تُطبق المواصفات القياسية بالشكل الكامل.

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف "حسن": "مش بدخل بيتي اللانشون والبسطرمة، وفيه حاجات بتسمى المواصفات القياسية المصرية، وهي بتشترط إن المصنعات دي، مثلا السجق، يكون 40% لحمة حمراء و60% ليك المطلق تحط أي حاجة سواء الصويا أو العيش".

وأوضح نقيب البيطريين: "لو أنت حطيت فعلًا 40% لحوم أسعارها طبعا هتعلى أكتر، وأنا أتصور إنهم بيضعوا أقل من 40% بشكل قاطع، وكل ما السجق يكون أرخص بتكون اللحمة أقل، واللانشون بيتحط عليه ألوان صناعية علشان يبان إنه مستخدم فيه لحوم حمراء كبيرة".

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من اللانشون من الفراخ، قائلًا: "دا بيكون البواقي بعد ما تشفي الفرخة وتاخد منها الصدور، بيكون فيه الهيكل العظمي بيفضلوا يطلعوا ودا بيروح للمجازر".

وحذر نقيب البيطريين من "الهمبورجر"، قائلًا: "الهمبورجر في منتهى الخطورة، بيطبق عليه نفس المواصفات، ولكن الباقي حدث ولا حرج، دا إن حط الـ40% من اللحوم الحمراء كما هو مذكور في المواصفات القياسية".

