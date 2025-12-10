جورجينا بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت جورجينا مرتدية توب باللون الرصاصي مكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت معه بنطلون جينز فاتح، بالإضافة إلى شال باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل وحقيبة وقبعة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تعتاد جورجينا على خطف الأنظار بإطلالاتها، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصاميم الجريئة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال.