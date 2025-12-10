إعلان

نور الغندور بإطلالة شتوية راقية.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : أسماء مرسي

09:49 م 10/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة نور الغندور الأنظار بإطلالة شتوية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نور مرتدية بالطو طويل باللون الأسود، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرُقي والأناقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء وكلاتش وقبعة رأس باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "hauteacorn"، ارتداء البالطو باللون الأسود يمنح المرأة إطلالة أنيقة وكلاسيكية، إذ يضفي اللون الأسود لمسة من الرقي والفخامة، كما أنه خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية واليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز البالطو الأسود بسهولة تنسيقه مع الملابس والإكسسوارات، كما يناسب جميع درجات البشرة، ما يجعله قطعة أساسية في خزانة أي امرأة.

