جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

10:05 م 10/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة مميزة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

أطلت انتصار مرتدية فستان طويل باللون الأسود مزين بتطريزات ذهبية أضفت عليه لمسة من الأناقة، كما تميز بأنه مزودا بأكمام واسعة منسدلة.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت انتصار تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق.

الفنانة انتصار طلالة الفنانة انتصار

