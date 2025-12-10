زاهي حواس يواجه وسيم السيسي: "هو فيه وادي ملوك تاني وأنا معرفش؟"

كتب- محمد شاكر:

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، في مواجهة مع الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، ما أُثير بشأن وادي الملوك الثاني.

وأكد حواس، خلال ندوة عقدت مساء أمس في قصر الأمير طاز، بحضور بعض علماء الآثار، أن كل ما أُثير بشأن ما يُعرف باسم وادي الملوك الثاني غير صحيح، مؤكدًا أن وادي الملوك الحالي هو الوحيد والمعروف في مصر.

ووجه حواس حديثه إلى الدكتور وسيم السيسي قائلاً: "إنت بتقول الدولة هتعلن عن وادي الملوك الثاني قريبًا، هل فيه وادي ملوك وأنا الأستاذ الدكتور الأثري ماعرفش عنه حاجة؟".

ليرد السيسي: "أنا جاي هنا عشان أعرف دلوقتي هل فيه وادي ملوك تاني واللي لأ"، فقال له حواس: "لأ طبعا، مافيش".

وقال حواس: على مدار الخمسين عامًا الماضية حفرت في مختلف أماكن مصر، ولم يتم العثور على أي دليل يثبت وجود وادي آخر للملوك.

وتابع حواس أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار الأسبق، شكل لجنة خلال وجوده في الوزارة للبحث، وأوضحت اللجنة أنه لم يوجد أي أثر يثبت هذا الادعاء، مشددًا على أن جميع المناطق في مصر تمت دراستها وفحصها من قبل البعثات الأثرية المختلفة.

وأشار إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي، وأن وادي الملوك يظل الموقع الأثري الرئيسي لدفن ملوك وملكات مصر القديمة، مع استمرار الدراسات والحفائر العلمية الدقيقة للكشف عن أسراره بالكامل.