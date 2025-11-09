بفستان قصير.. بسمة بوسيل بإطلالة ملفتة وجذابة

شاركت بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا من احتفالها بعيد ميلاد ابنها برفقة عائلتها.

وأطلت بسمة بفستان قصير وضيق باللون الأسود، منسدل الأكمام (أوف شولدر)، أظهر أناقتها وجاذبيتها.

واعتمدت في إطلالتها جوارب طويلة شفافة (كولون) مع حذاء أسود بكعبٍ عالٍ، مما أضفى لمسة راقية على مظهرها.

تميز الفستان بقصّته الضيقة والقصيرة التي أبرزت قوامها، وبكتفين مكشوفين أكملا الطابع الأنثوي للإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بسمة ترك شعرها القصير منسدلًا بانسيابية طبيعية، مع مكياج ناعم بدرجات النيود الهادئة، ما منحها مظهرًا بسيطًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

معلومات عن الإطلالة:

إطلالة بسمة من تصميم العلامة التجارية Chats by C. Dam، وهي علامة أزياء فيتنامية أسسها المصمم كونغ دام، وتُعرف بتصاميمها الأنيقة والعصرية.

اللافت في الإطلالة أن بسمة ظهرت بهذا اللوك الأنيق في مكان مخصّص للترامبولين (القفز) خلال احتفال عيد ميلاد ابنها، ما أضفى لمسة من المرح والحيوية على مظهرها الراقي وغير المتوقع.