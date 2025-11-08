مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات في حفل "الجراند بول"

الأبيض يليق بها.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك

شهد حفل "الجراند بول" في قصر عابدين أجواء ساحرة، تألقت خلالها النجمات بإطلالات متنوعة بين الفساتين الطويلة الانسيابية، والمطرزة، والمنفوشة.

ارتدت الفنانة يسرا فستانا طويلا واسعا من الأسفل، مع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها بتاج أنيق.

أما الفنانة جومانا مراد، اختارت فستانا منفوشا يجمع بين اللونين الأصفر والأسود بقصة كب، مكشوف عند منطقة الصدر، مع تسريحة شعر مرفوعة وإكسسوارات مكونة من كوليه وأقراط.

الإعلامية بوسي شلبي تألقت بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة واسعة، مع مكياج قوي وأحمر شفاه بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بينما ارتدت ريهام حجاج فستانا طويلا أحمر اللون بقصة كب وتسريحة شعر مرفوع، مع مكياج قوي أيضا.

وعلقت مصممة الأزياء رضوى سامي على إطلالات النجمات في حفل "الجراند بول"، مشيرة إلى أنها لم تتناسب مع أجواء قصر عابدين الملكية.

وتابعت لـ"مصراوي" أن أجواء قصر عابدين كانت تتطلب إطلالات أميرية بسيطة مع إكسسوارات راقية.

وأضافت أن بعض الإطلالات بدت أقرب إلى حفلة تنكرية، مشيرة إلى أن فستان الفنانة يسرا كان يحتاج إلى إضافة مجوهرات، وأن تصميمه عند منطقة الخصر أبرز بعض عيوب الجسم، موضحة أن القصة الأنسب كانت يجب أن تكون أكثر انسيابية لتمنح الفستان لمسة جذابة.

وأشارت إلى أن تنسيق الألوان والقصات والإكسسوارات لم يكن موفقا، ولم يتناسب مع أجواء الحفل الملكي في قصر عابدين.