قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

جمالها رهيب.. معلومات وصور عن ملكة جمال جزر كوك 2025 بعد تتويجها

يتابعها ملايين.. من هي فيرجينيا فونسيكا صديقة فينيسيوس جونيور؟

جاذبية وتألق.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "vs-film"



برغم حرصهن على الظهور بأبهى صورة، وقعت بعض النجمات في أخطاء أفسدت إطلالتهن، وكان ذلك بسبب اختيار تصميم غير مناسب لشكل الجسم أو لون لا يتناسب مع البشرة.



وفي هذا التقرير، نكشف لكم أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي 2024، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي.



رانيا يوسف



وصفت مصممة الأزياء فستان رانيا بأنه قديم وموضة مر عليها الزمن، كما أن التطريز المبالغ فيه والقصة التقليدية لم تخدم إطلالتها.



هند عاكف



أشارت زينب إن فستان الفنانة هند عاكف لا يوجد فيه فكرة، وأيضا الخامة والقصة والأكمام والورود المطرزة كلها عناصر قديمة وغير مناسبة، كما انتقدت المكياج والشعر اللذين وصفتهما بـ غير موفقين.



سولاف فواخرجي



ظهرت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت باللون النبيتي بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.



هدى المفتى



تألقت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت باللون الأسود، ولكن الإطلالة لا تناسب السجادة الحمراء إطلاقا.



ألفت عمر



ظهرت الفنانة ألفت عمر فستان قصير بصيحة الكم الواحد من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.



ندى أكرم



انتقدت استشارية الموضة إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى أن هناك عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة، فالحذاء والحقيبة لا يتناسبان مع الفستان.



كما أن الخامة المستخدمة في الفستان قديمة وغير عصرية، كما أن قصة الأكتاف والعنق الضيقة تجعل الحركة مقيدة.



جيهان خليل



ارتدت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام شفافة، وجاء الفستان غير مناسب لقوامها.