"الأسود يليق بها".. داليا البحيري بـ بليزر أنيق في أحدث إطلالة لها

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "youlookfab"، يمكن ارتداء البليزر في الإطلالات الرسمية والكاجوال الأنيقة، كما تنسيقه مع بنطلون جينز وتيشيرت أو فستان أو تنورة أو قميص كلاسيكي.

وارتدت داليا بليزر باللون الأسود ونسقت أسفله توب بنفس اللون وبنطلون كلاسيك باللون النبيتي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.