يارا السكري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

01:00 م 04/11/2025
    يارا السكري
ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لموقع "quora"، اللون الرصاصي يتميز بقدرته على إضافة الرقي والجمال والجاذبية على الإطلالة، كما يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات.

وارتدت يارا جاكيت باللون الرصاصي مع جيب بصيحة الشراشيب الجلد، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون النبيتي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى، بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

إطلالة يارا السكري

