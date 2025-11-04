جاذبية اللون الأزرق.. إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

"الأسود يليق بها".. داليا البحيري بـ بليزر أنيق في أحدث إطلالة لها

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة إليسا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ"instyle"، قد يضفى اللون الأزرق على المرأة التي ترتديه شعورا بالراحة والرقي، كما إنه يمكن تنسيقه مع مجوهرات ماسية أنيقة، كما فعلت المطربة إليسا.

وارتدت اليسا فستان قصير باللون الأزرق اللامع بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.